Milano 17:35
51.682 +1,01%
Nasdaq 17:58
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Dow Jones 17:58
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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USA, PMI Chicago in giugno

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USA, PMI Chicago in giugno
USA, PMI Chicago in giugno pari a 56,7 punti, in calo rispetto al precedente 62,7 punti (la previsione era 55,7 punti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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