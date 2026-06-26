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Samsung e SK Hynix pronte a investimenti monster per sviluppo tecnologico sudcoreano

Quasi 650 miliardi d dollari da parte di Samsung

Finanza
Samsung e SK Hynix pronte a investimenti monster per sviluppo tecnologico sudcoreano
(Teleborsa) - Samsung Electronics e SK Hynix sarebbero pronte a mettere a terra corposi piani di investimento a lungo termine in materia di semiconduttori, infrastrutture per l’AI e altre tecnologie avanzate.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sudcoreano Maeil Business Newspaper, il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ospiterà un briefing economico nazionale il 29 giugno, durante il quale i vertici delle principali aziende — tra cui il vicepresidente di Samsung Electronics Jun Young-hyun e l’amministratore delegato di SK Hynix Kwak Noh-jung — presenteranno piani di investimento legati a progetti di sviluppo regionale.

Samsung intende annunciare investimenti superiori a 1.000 trilioni di won (646 miliardi di dollari) nell’arco del prossimo decennio, secondo il quotidiano.

La notizia arriva dopo l'annuncio di questa settimana di SK Hynix di voler raccogliere fino a 29,4 miliardi di dollari attraverso la quotazione negli USA. L'azienda, che prevede di iniziare le negoziazioni il 10 luglio, intende utilizzare i proventi per la costruzione di nuovi impianti e l'acquisto di macchinari avanzati.


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