Chiusura debole per le borse del Vecchio Continente, Milano compresa

(Teleborsa) - Bilancio debole per le principali borse europee
, cui si allinea la borsa di Milano. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'S&P-500
.
Si chiude oggi il Forum della Bce di Sintra a cui hanno partecipato i principali banchieri centrali del mondo. La presidente della BCE Lagarde
ha respinto con decisione i timori di stagflazione
in Europa. Dal canto suo il presidente della FED Warsh
ha sottolineato l'indipendenza
della banca centrale statunitense. Inoltre, il presidente della BoE Bailey
si è concentrato sul tema del bilancio
delle banche centrali.
In una giornata ricca di appuntamenti macroeconomici, da segnalare che l'inflazione nell'Eurozona
si è contratta più delle attese
a giugno: il dato tendenziale segna un +2,8%, rispetto al +3,2% del mese precedente, rispetto al +3% atteso dagli analisti, mentre su mese, i prezzi al consumo registrano una variazione negativa dello 0,1% dal +0,1% del mese precedente.
Nella stessa area e periodo, l'indice PMI manifatturiero
, pur confermandosi oltre la soglia chiave dei 50 punti
che denota espansione dell'attività, è sceso a 51,4 punti dai 51,6 punti di maggio, risultando al di sopra dei 51,3 della stima preliminare.
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo dell'1,92%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 68,24 dollari per barile, in forte calo dell'1,81%.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +77 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,65%. Tra i mercati del Vecchio Continente
sostanzialmente invariato Francoforte
, che riporta un moderato +0,18%, resta vicino alla parità Londra
(-0,18%), e preda dei venditori Parigi
, con un decremento dello 0,79%.
A Milano, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 51.605 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 54.300 punti.
Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,84%); sulla stessa linea, in netto miglioramento il FTSE Italia Star
(+2,17%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, brilla Nexi
, con un forte incremento (+6,44%).
Ottima performance per Amplifon
, che registra un progresso del 4,09%.
Exploit di Leonardo
, che mostra un rialzo del 3,91%.
Su di giri Unipol
(+3,89%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Saipem
, che ha chiuso a -3,49%.
Si concentrano le vendite su STMicroelectronics
, che soffre un calo del 3,33%.
Vendite su ENI
, che registra un ribasso del 2,62%.
Seduta negativa per Snam
, che mostra una perdita del 2,06%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Moltiply Group
(+9,57%), Tamburi
(+8,69%), Reply
(+5,90%) e Fiera Milano
(+3,79%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ferragamo
, che ha terminato le contrattazioni a -6,06%.
Seduta negativa per Rai Way
, che scende del 5,14%.
Sotto pressione Webuild
, che accusa un calo del 2,55%.
Giornata fiacca per Acea
, che segna un calo dell'1,29%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso: Mercoledì 01/07/2026
01:50 Giappone
: Indice Tankan, trimestrale (atteso 16 punti; preced. 17 punti)
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 54,9 punti; preced. 54,5 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 51,6 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%).