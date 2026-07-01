Milano 17:35
51.605 -0,15%
Nasdaq 18:46
29.948 -1,08%
Dow Jones 18:46
52.620 +0,57%
Londra 17:35
10.478 -0,18%
Francoforte 17:35
25.040 +0,18%

Chiusura debole per le borse del Vecchio Continente, Milano compresa

Commento, Finanza, Spread
Chiusura debole per le borse del Vecchio Continente, Milano compresa
(Teleborsa) - Bilancio debole per le principali borse europee, cui si allinea la borsa di Milano. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'S&P-500.

Si chiude oggi il Forum della Bce di Sintra a cui hanno partecipato i principali banchieri centrali del mondo. La presidente della BCE Lagarde ha respinto con decisione i timori di stagflazione in Europa. Dal canto suo il presidente della FED Warsh ha sottolineato l'indipendenza della banca centrale statunitense. Inoltre, il presidente della BoE Bailey si è concentrato sul tema del bilancio delle banche centrali.

In una giornata ricca di appuntamenti macroeconomici, da segnalare che l'inflazione nell'Eurozona si è contratta più delle attese a giugno: il dato tendenziale segna un +2,8%, rispetto al +3,2% del mese precedente, rispetto al +3% atteso dagli analisti, mentre su mese, i prezzi al consumo registrano una variazione negativa dello 0,1% dal +0,1% del mese precedente.

Nella stessa area e periodo, l'indice PMI manifatturiero, pur confermandosi oltre la soglia chiave dei 50 punti che denota espansione dell'attività, è sceso a 51,4 punti dai 51,6 punti di maggio, risultando al di sopra dei 51,3 della stima preliminare.

Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%. Sessione euforica per l'oro, che mostra un balzo dell'1,92%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 68,24 dollari per barile, in forte calo dell'1,81%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +77 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,65%.

Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,18%, resta vicino alla parità Londra (-0,18%), e preda dei venditori Parigi, con un decremento dello 0,79%.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 51.605 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share, che rimane a 54.300 punti.

Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,84%); sulla stessa linea, in netto miglioramento il FTSE Italia Star (+2,17%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Nexi, con un forte incremento (+6,44%).

Ottima performance per Amplifon, che registra un progresso del 4,09%.

Exploit di Leonardo, che mostra un rialzo del 3,91%.

Su di giri Unipol (+3,89%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Saipem, che ha chiuso a -3,49%.

Si concentrano le vendite su STMicroelectronics, che soffre un calo del 3,33%.

Vendite su ENI, che registra un ribasso del 2,62%.

Seduta negativa per Snam, che mostra una perdita del 2,06%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Moltiply Group (+9,57%), Tamburi (+8,69%), Reply (+5,90%) e Fiera Milano (+3,79%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ferragamo, che ha terminato le contrattazioni a -6,06%.

Seduta negativa per Rai Way, che scende del 5,14%.

Sotto pressione Webuild, che accusa un calo del 2,55%.

Giornata fiacca per Acea, che segna un calo dell'1,29%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:

Mercoledì 01/07/2026
01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (atteso 16 punti; preced. 17 punti)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,9 punti; preced. 54,5 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 51,6 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%).
Condividi
```