Saccheria F.lli Franceschetti, perfezionata l'acquisizione dell'86% di Plastilux

(Teleborsa) - Saccheria F.lli Franceschetti , società attiva nel packaging industriale e quotata su Euronext Growth Milan, ha perfezionato il closing dell'operazione di acquisizione dell'86,25% del capitale sociale di Plastilux, società con sede a Gazzada Schianno (VA) specializzata nella fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, con focus sulla produzione di buste, sacchi e sacchetti in polietilene a bassa densità (LDPE).



Il corrispettivo per la prima tranche è pari a 1.311.000 euro, regolato interamente per cassa alla data odierna. Il restante 13,75% del capitale sociale sarà rilevato entro il 31 dicembre 2029 tramite un meccanismo di opzioni Put/Call, con un valore minimo garantito di 209.000 euro e un cap massimo complessivo, incluso earn-out, di 250.800 euro. Il prezzo complessivo dell'operazione è pertanto pari ad

1.520.000 euro. La quota di liquidità necessaria al perfezionamento della prima tranche è stata reperita dalla società sul mercato attraverso il ricorso al meccanismo della leva finanziaria.



Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, Plastilux ha registrato ricavi delle vendite pari a 4 milioni di euro (4,2 milioni nel 2024) e un EBITDA di 0,26 milioni (0,36 milioni nel 2024). La società non presenta debiti di natura finanziaria o bancaria.



"Siamo profondamente orgogliosi ed entusiasti di annunciare il perfezionamento del closing per l'acquisizione della quota di controllo di Plastilux - hanno commentato Luigi Franceschetti, Presidente, e Luisa Franceschetti, CEO di Saccheria F.lli Franceschetti - L'ingresso di questa realtà nel nostro perimetro aziendale costituisce un pilastro strategico fondamentale nel percorso di espansione per linee esterne che abbiamo tracciato e promesso al mercato in fase di quotazione".

Condividi

```