Execus, ok del Cda all'aggiustamento di prezzo per operazioni straordinarie ZCA Digital e Vanilla Marketing

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Execus ha approvato l’aggiustamento prezzo relativo alle operazioni straordinarie di ZCA Digital e di Vanilla Marketing in esecuzione degli accordi vincolanti relativi all’acquisizione della partecipazione di maggioranza delle suddette società.



In particolare, con riferimento agli aggiustamenti prezzo relativi a ZCA e a Vanilla, - si legge in una nota - si richiama il fatto che l’Accordo Quadro ZCA, firmato il 31 gennaio 2025, e l’Accordo Quadro Vanilla, firmato il 28 maggio 2025, prevedevano un corrispettivo aggiuntivo, determinato sulla base di uno schema di calcolo condiviso tra le parti e riportato negli allegati dei relativi Accordi Quadro, da determinarsi in relazione ai livelli di EBITDA e PFN rettificati al 31 dicembre 2025 di ciascuna società.



I livelli di EBITDA e di PFN rettificati di ZCA e Vanilla per il calcolo dei rispettivi aggiustamenti prezzo ed i risultati in termini

di aggiustamento prezzo conseguenti, come da previsioni contrattuali, sono stati determinati dalla società di revisione di Execus a

seguito delle attività di revisione del bilancio consolidato della Società e successivamente sono stati comunicati e accettati dai soci

di minoranza di ZCA e Vanilla.



In particolare, al 31 dicembre 2025:



ZCA ha conseguito i seguenti KPI rettificati:

• un EBITDA pari a Euro 704.342,00;

• una PFN positiva (debito netto) pari a Euro 1.395.555,00.



Vanilla ha invece conseguito i seguenti KPI rettificati:

• un EBITDA pari a Euro 84.000,00;

• una PFN positiva (debito netto) pari a Euro 5.177,00.



Conseguentemente, i Soci ZCA hanno maturato il diritto ad ottenere, complessivamente, ulteriori Euro 843.552,00 a titolo di

Aggiustamento Prezzo ZCA. Tale somma sarà compensata con il debito da sottoscrizione di 674.841 nuove azioni Execus emesse

al prezzo medio ponderato delle azioni Execus degli ultimi 6 mesi di borsa e pari a Euro 1,25 per azione con corrispondente parziale

sottoscrizione entro il 30 settembre 2026, da parte dei Soci ZCA, della Seconda Tranche dell’Aumento di Capitale ZCA.



Diversamente, i Soci Vanilla hanno maturato il diritto ad ottenere, complessivamente, ulteriori Euro 62.130,00 a titolo di Aggiustamento Prezzo Vanilla di cui Euro 31.065,00 in denaro e Euro 31.065,00 in compensazione con il debito da sottoscrizione di 20.710 nuove azioni Execus emesse al prezzo determinato nell’Accordo Quadro Vanilla e pari a Euro 1,50 per azione con corrispondente parziale sottoscrizione entro il 30 settembre 2026, da parte dei Soci Vanilla, della Seconda Tranche dell’Aumento di Capitale Vanilla.

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