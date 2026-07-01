Execus sale al 100% di Differens, esercitata opzione put sul 49% residuo

(Teleborsa) - Execus informa che gli attuali soci di minoranza di Differens, Mariagrazia Abruzzese e Andrea Rosini, hanno esercitato congiuntamente il diritto di opzione Put a loro spettante.



L'Opzione Put, disciplinata ai sensi della Scrittura Privata di Governance sottoscritta tra le parti il 14 dicembre 2023 (data

dell’acquisizione da parte di Execus del 51% di Differens), - riporta una nota - ha per oggetto la vendita a Execus di tutte le quote complessivamente detenute dai soci di minoranza, rappresentative del restante 49% del capitale di Differens.



Per effetto di tale esercizio, si intendono conclusi i contratti di compravendita delle quote, la cui efficacia e il cui trasferimento formale si perfezioneranno alla data di esecuzione prevista dagli accordi.



In conformità a quanto stabilito dalle pattuizioni contrattuali, il corrispettivo per l'acquisto delle quote sarà corrisposto per il 100% in azioni Execus di nuova emissione. Queste ultime rimanderanno a un apposito aumento di capitale sociale a pagamento che sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione in parziale esercizio della delega ad esso conferita dall’assemblea dei soci.



Il valore dell’Opzione Put, determinato come da contratto applicando la formula 5x EBITDA Adjusted 2025 - PFN al 31.12.25, è pari a Euro 941.709,00 da riconoscere integralmente attraverso l’assegnazione di 771.892 azioni Execus di nuova emissione (pari al 9,21% del capitale sociale di Execus post emissione delle sole azioni afferenti l’operazione Differens), valorizzate sulla base della media ponderata del valore di borsa del titolo Execus degli ultimi 3 mesi dall'esercizio dell'opzione e pari a Euro 1,22 per azione.



In particolare, ad Andrea Rosini verranno assegnate 393.822 azioni Execus di nuova emissione e a Mariagrazia Abruzzese 378.070 azioni Execus di nuova emissione.

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