Francoforte: perdite consistenti per Aurubis
(Teleborsa) - Pressione sul produttore tedesco di rame, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,08%.
Lo scenario su base settimanale di Aurubis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la big europea del rame, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 171,5 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 177,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 169,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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