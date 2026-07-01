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Fiducia consumatori Giappone in giugno

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Fiducia consumatori Giappone in giugno
Giappone, Fiducia consumatori in giugno pari a 33,8 punti, in aumento rispetto al precedente 33,6 punti (la previsione era 34,1 punti).
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