Liontrust completa acquisto di River Global Holdings e porta AuMA a 24,4 miliardi di sterline

(Teleborsa) - Liontrust , società quotata a Londra e specializzata nella gestione indipendente di fondi, ha completato l'acquisizione dell'intero capitale di River Global Holdings (RGH). Al 19 giugno 2026, il patrimonio gestito e in consulenza (AuMA) di RGH ammontava a 3 miliardi di sterline, mentre l'AuMA di Liontrust era pari a 21,4 miliardi di sterline, portando l'AuMA pro forma di Liontrust a 24,4 miliardi di sterline.



"L'acquisizione di River Global rappresenta un passo importante nello sviluppo di Liontrust, rafforzando e ampliando le nostre capacità di investimento in una gamma più ampia di stili - ha commentato il CEO John Ions - River Global porta con sé gestori di investimento di talento e fondi con performance elevate, consentendoci di soddisfare una maggiore domanda da parte dei clienti e di espandere ulteriormente la nostra distribuzione nel Regno Unito e a livello internazionale".



"I fondi e i gestori di River Global beneficeranno delle maggiori dimensioni di Liontrust per accrescere la notorietà, il coinvolgimento dei clienti e la distribuzione - ha aggiunto - La rapidità e l'efficienza con cui è stata completata l'acquisizione sono merito di tutti coloro che lavorano sia in Liontrust che in River Global, e li ringrazio per il duro lavoro e la dedizione profusi negli ultimi tre mesi. Siamo fiduciosi riguardo alle opportunità future per l'azienda ampliata, con un team di talenti più numeroso e una gamma di prodotti più ampia che guideranno la crescita futura e il ritorno a flussi netti in entrata".

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