Boots verso possibile vendita da 10 miliardi di dollari: proprietari in trattativa, salta l’IPO

(Teleborsa) - Il gruppo britannico della salute e bellezza, Boots potrebbe essere al centro di una vendita da circa 10 miliardi di dollari, mentre i proprietari valutano di abbandonare il progetto di quotazione in Borsa a Londra.



Secondo quanto riportato dal Financial Times, il proprietario del gruppo Sycamore Partners avrebbe avviato colloqui con potenziali acquirenti, tra cui la famiglia Weston e il gruppo farmaceutico australiano Sigma Healthcare Ltd. Le discussioni sarebbero iniziate prima di Pasqua, nell’ambito di un processo esplorativo con possibili acquirenti strategici.

Una cessione di questo tipo comporterebbe probabilmente l’abbandono dei piani di IPO a Londra. Boots era stata acquisita attraverso la presa di controllo di Walgreens Boots Alliance.



I rappresentanti di Boots e di Sycamore Partners, scrive il quotidiano finanziario, hanno rifiutato di commentare le indiscrezioni.

Se l'operazione dovesse andare in porto, si tratterebbe di una delle più importanti acquisizioni nel retail britannico dal 2021, quando Morrisons è stata rilevata da Clayton, Dubilier & Rice per 7 miliardi di sterline e Asda è passata sotto il controllo dei fratelli Issa e di TDR Capital per 6,8 miliardi di sterline.



I risultati più recenti evidenziano inoltre una performance positiva del gruppo: nel Regno Unito le vendite comparabili sono cresciute di quasi il 6% nell'ultimo esercizio, sostenute soprattutto dal comparto beauty, che ha visto il lancio di oltre 50 nuovi marchi entro agosto 2025. Anche il settore farmaceutico ha registrato una crescita del 5%, grazie alla forte domanda di vaccinazioni e trattamenti per la perdita di peso.



Negli ultimi mesi il gruppo ha rafforzato la propria strategia nel settore beauty e dei servizi sanitari, mentre la ricerca di un nuovo assetto proprietario potrebbe segnare una delle più grandi operazioni nel retail britannico degli ultimi anni.

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