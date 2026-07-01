newcleo acquista la francese Bonifait Pesage e rafforza l'integrazione verticale

(Teleborsa) - Newcleo
, società francese attiva nel settore dei reattori modulari avanzati (AMR) ma con fondatori italiani, ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione di Bonifait Pesage
, produttore francese di bilance per applicazioni nucleari e apparecchiature industriali per la pesatura di precisione, con una solida base di clienti nell'ecosistema nucleare francese. Newcleo, che si sta quotando al Nasdaq
tramite SPAC, non ha svelato i dettagli finanziari dell'accordo.
L'acquisizione rientra nella strategia di integrazione verticale
di newcleo, avviata nel 2023 attraverso le acquisizioni delle società di EPCM e manifattura Fucina, SRS e Rutschi. L'operazione consentirà di internalizzare capacità produttive critiche, assicurare un accesso privilegiato alle apparecchiature di pesatura per applicazioni nucleari necessarie per i futuri impianti di produzione di combustibile MOX di newcleo, ridurre i rischi legati alla catena di approvvigionamento e favorire la personalizzazione delle apparecchiature.
"Le bilance per applicazioni nucleari sono essenziali per garantire sicurezza, affidabilità e rispetto delle normative nella produzione di combustibile nucleare - ha dichiarato il CEO Stefano Buono
- Bonifait Pesage apporterà competenze tecniche consolidate, una clientela specializzata e capacità che permetteranno di fornire le migliori apparecchiature di pesatura ai nostri futuri impianti di produzione di combustibile MOX. Intendiamo inoltre sostenere la continua crescita di Bonifait Pesage come fornitore dell'intera industria nucleare".
Fondata nel 1954 e con sede nella Francia meridionale, Bonifait Pesage ha generato ricavi per circa 2,1 milioni di euro nel 2025
, grazie a ordini significativi ricevuti da clienti chiave nell'industria nucleare. Il perfezionamento dell'acquisizione è previsto nel quarto trimestre del 2026.