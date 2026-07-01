Orsero scatta a +6% in vetta allo Star su ingresso nel mercato USA

(Teleborsa) - Seduta brillante per Orsero
che scatta con un +6% a 16,26 euro, volando in vetta al FTSE Italia Star
(+0,8%).
Una dinamica spinta dall'annuncio relativo all'ingresso dell'azienda nel mercato USA
, attraverso l'investimento nel Gruppo Trucco
in un'operazione da 46 milioni di dollari
apprezzata anche dagli analisti.
"L'integrazione strategica è convincente
, con categorie premium simili, lo stesso modello operativo e chiare sinergie di approvvigionamento
: Trucco è tra i primi due distributori di Zespri negli Stati Uniti, mentre Orsero collabora già con Zespri in Europa. La struttura della partnership
, con un fondatore-CEO che rimarrà in carica per almeno sei anni, sembra ben adatta all'ingresso in un mercato che il gruppo non conosce ancora. Il finanziamento senza debiti/senza liquidità preserva la flessibilità del bilancio", affermano gli esperti di TP Icap Midcap
.
"Riteniamo che l'operazione sia strategicamente positiva
", afferma Intesa Sanpaolo, "in quanto segna il primo ingresso di Orsero negli Stati Uniti, ampliando la sua presenza nel più grande mercato mondiale di consumo di prodotti ortofrutticoli freschi ed espandendo la sua impronta geografica oltre la sua base principale nell'Europa mediterranea. L'azienda target sembra ben allineata al modello di business di Orsero
, data la sua presenza nel mercato all'ingrosso e il suo magazzino operativo per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi a un'ampia base di clienti, con una bassa concentrazione di ricavi".
L'analisi del titolo
eseguita su base settimanale
mette in evidenza la trendline rialzista
del distributore europeo di frutta e verdura
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Star
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Tecnicamente
la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto
individuata a quota 15,7 Euro
. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 16,66. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza
individuata a 17,62
.