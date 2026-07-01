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Orsero entra nel mercato USA investendo nel Gruppo Trucco, operazione da 46 milioni di dollari

Agroalimentare, Finanza
Orsero entra nel mercato USA investendo nel Gruppo Trucco, operazione da 46 milioni di dollari
(Teleborsa) - Orsero ha acquisito il 45% del capitale di Trucco Holdings – che detiene la totalità del capitale di Trucco Inc. (New Jersey) e TruFresh Logistics LLC (New Jersey) – e ha stipulato un accordo per acquisire, previo ottenimento delle approvazioni degli enti competenti, il 46% di AJ Trucco Inc. (New York).

Tali società - si legge in una nota - operano unitamente nell’ambito della distribuzione di frutta e verdura fresca nel nord-est degli Stati Uniti, con un magazzino di 18 mila metri quadrati a Vineland, New Jersey, e una importante presenza diretta nel mercato generale all’ingrosso "Hunts Point Produce Market" a New York.

I contratti di compravendita prevedono un corrispettivo totale di USD 46 milioni.

Inoltre, sono previste opzioni put&call su un ulteriore 15% del capitale di Trucco Holdings Inc., esercitabili a partire dall’esercizio 2029. Al termine del periodo di esercizio delle opzioni, Orsero potrebbe detenere il 60% del capitale di Trucco Holdings Inc., mentre il restante 40% resterebbe di titolarità di Nicola Pacia, a conferma del commitment di Orsero e della famiglia Pacia, guidata da Nicola Pacia, a sviluppare congiuntamente Trucco nel mercato Nord-Americano nel lungo periodo.

Il closing dell’operazione relativa al 45% del capitale di Trucco Holdings Inc. ha avuto esecuzione ieri 30 giugno, mentre il closing relativo al 46% del capitale sociale di AJ Trucco Inc. è previsto entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, eventualmente prorogabili.

Sotto il profilo del bilancio consolidato di Orsero, il Gruppo Trucco sarà contabilizzato a partire dal terzo trimestre 2026. Successivamente all’esercizio delle opzioni, il Gruppo Trucco verrà integralmente consolidato all’interno del perimetro di Orsero.

Raffaella Orsero e Matteo Colombini entreranno fin da subito nel consiglio di amministrazione di Trucco e lavoreranno a stretto contatto con la famiglia Pacia per lo sviluppo e la crescita futura.
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