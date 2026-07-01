Orsero entra nel mercato USA investendo nel Gruppo Trucco, operazione da 46 milioni di dollari

(Teleborsa) - Orsero ha acquisito il 45% del capitale di Trucco Holdings – che detiene la totalità del capitale di Trucco Inc. (New Jersey) e TruFresh Logistics LLC (New Jersey) – e ha stipulato un accordo per acquisire, previo ottenimento delle approvazioni degli enti competenti, il 46% di AJ Trucco Inc. (New York).



Tali società - si legge in una nota - operano unitamente nell’ambito della distribuzione di frutta e verdura fresca nel nord-est degli Stati Uniti, con un magazzino di 18 mila metri quadrati a Vineland, New Jersey, e una importante presenza diretta nel mercato generale all’ingrosso "Hunts Point Produce Market" a New York.



I contratti di compravendita prevedono un corrispettivo totale di USD 46 milioni.



Inoltre, sono previste opzioni put&call su un ulteriore 15% del capitale di Trucco Holdings Inc., esercitabili a partire dall’esercizio 2029. Al termine del periodo di esercizio delle opzioni, Orsero potrebbe detenere il 60% del capitale di Trucco Holdings Inc., mentre il restante 40% resterebbe di titolarità di Nicola Pacia, a conferma del commitment di Orsero e della famiglia Pacia, guidata da Nicola Pacia, a sviluppare congiuntamente Trucco nel mercato Nord-Americano nel lungo periodo.



Il closing dell’operazione relativa al 45% del capitale di Trucco Holdings Inc. ha avuto esecuzione ieri 30 giugno, mentre il closing relativo al 46% del capitale sociale di AJ Trucco Inc. è previsto entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, eventualmente prorogabili.



Sotto il profilo del bilancio consolidato di Orsero, il Gruppo Trucco sarà contabilizzato a partire dal terzo trimestre 2026. Successivamente all’esercizio delle opzioni, il Gruppo Trucco verrà integralmente consolidato all’interno del perimetro di Orsero.



Raffaella Orsero e Matteo Colombini entreranno fin da subito nel consiglio di amministrazione di Trucco e lavoreranno a stretto contatto con la famiglia Pacia per lo sviluppo e la crescita futura.

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