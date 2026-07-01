Shutterstock in forte calo dopo il fallimento della fusione con Getty Images

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo Shutterstock che esibisce una perdita secca del 28,46% sui valori precedenti.



A pesare sulle azioni della società la notizia della fusione annullata con Getty Images : quest'ultima avrebbe abbandonato il progetto citando le condizioni normative imposte dall’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) che ha ritenuto inaccettabili.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Shutterstock rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Shutterstock , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 9,53 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10,33 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 9,08.







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