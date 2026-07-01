Shutterstock in forte calo dopo il fallimento della fusione con Getty Images
(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo Shutterstock che esibisce una perdita secca del 28,46% sui valori precedenti.
A pesare sulle azioni della società la notizia della fusione annullata con Getty Images: quest'ultima avrebbe abbandonato il progetto citando le condizioni normative imposte dall’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) che ha ritenuto inaccettabili.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Shutterstock rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Shutterstock, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 9,53 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10,33 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 9,08.
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