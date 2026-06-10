TIM, al via dal 15 giugno il raggruppamento azionario 1 a 10

(Teleborsa) - TIM comunica che, a seguito della delibera dell’assemblea straordinaria degli Azionisti del 15 aprile 2026, iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 4 giugno 2026, procederà, in data 15 giugno 2026, al raggruppamento delle 21.357.258.195 azioni ordinarie TIM esistenti, prive dell’indicazione espressa del valore nominale (codice ISIN IT0003497168; cedola n. 15), in 2.135.725.819 azioni ordinarie TIM di nuova emissione, anch’esse prive dell’indicazione espressa del valore nominale (codice ISIN IT0005712671; cedola n. 1). Le nuove azioni, frutto di un raggruppamento nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti (previo annullamento di n. 5 azioni ordinarie messe a disposizione da Intermonte SIM, intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, al fine di consentire la quadratura complessiva dell’operazione), avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti.



La società precisa, in una nota, che il giorno 12 giugno 2026 sarà l'ultimo giorno di negoziazione del titolo ante raggruppamento.

Ad esito del raggruppamento, il capitale sociale rimarrà invariato e quindi pari a 6.000.000.000,00 di euro suddiviso in complessive 2.135.725.819 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale.



Le operazioni di raggruppamento saranno effettuate da Monte Titoli (denominazione legale di Euronext Securities Milan) (“Monte Titoli”) a valere sui saldi della giornata contabile del 16 giugno 2026 (c.d. record date) di ciascuno degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli (gli “Intermediari Depositari”).



Le eventuali frazioni di azioni ordinarie risultanti dai saldi degli Intermediari Depositari a esito del raggruppamento (corrispondenti a massime n. 9 azioni ante raggruppamento per ciascun Intermediario Depositario) saranno trasferite su iniziativa di Monte Titoli a Intermonte SIM S.p.A., cui TIM ha conferito incarico di rendersi controparte nella liquidazione delle frazioni di azioni ordinarie TIM rivenienti dalle operazioni di raggruppamento effettuate da Monte Titoli sopra riportate, dietro richiesta degli Intermediari Depositari, dal 17 giugno 2026 al 19 giugno 2026.



Tali frazioni di azioni ordinarie saranno liquidate, senza aggravio di spese o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie TIM del 12 giugno 2026 (ossia, l’ultimo giorno di negoziazione del titolo ante Raggruppamento); tale prezzo sarà comunicato a Monte Titoli e agli Intermediari Depositari il 15 giugno 2026.



Tramite Monte Titoli, saranno date istruzioni affinché ciascun Intermediario Depositario provveda a sistemare al proprio interno le posizioni dei propri clienti, garantendo altresì ai titolari di un numero di azioni esistenti inferiore a 10, che ne facciano richiesta, la possibilità di ricevere 1 (una) azione raggruppata contro pagamento del relativo controvalore.

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