TIM, eseguito il raggruppamento azionario

(Teleborsa) - TIM , facendo seguito a quanto comunicato il 10 giugno scorso, rende noto che, in esecuzione della delibera dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti dello scorso 15 aprile, oggi – previo annullamento, ai fini della quadratura complessiva dell’operazione, di 5 azioni ordinarie messe a disposizione da Intermonte SIM – si è proceduto al raggruppamento delle 21.357.258.195 azioni ordinarie TIM esistenti, prive dell’indicazione espressa del valore nominale (codice ISIN IT0003497168; cedola n. 15), in 2.135.725.819 azioni ordinarie TIM di nuova emissione, anch’esse prive dell’indicazione espressa del valore nominale (codice ISIN IT0005712671; cedola n. 1), aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti, nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti.



Come già annunciato, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie TIM rilevato sull’Euronext Milan nella giornata del 12 giugno 2026, per valorizzare le frazioni di azioni ordinarie risultanti dai saldi degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli a esito del raggruppamento, è pari a 0,78162 euro.

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