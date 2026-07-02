Attica Department Stores, da oggi su Euronext Atene

(Teleborsa) - Euronext dà il benvenuto a Attica Department Stores, società operante nel settore della vendita al dettaglio, sul Mercato Regolamentato Euronext di Atene (ticker ADPS).



Attica Department Stores SA opera come grande magazzino. L'azienda, serve clienti in Grecia, vende al dettaglio abbigliamento, scarpe, borse, accessori e prodotti di bellezza per uomo, donna e bambino.



Attica Department Stores è stata quotata tramite l'ammissione alla negoziazione di 60.161.600 azioni.



Il prezzo di ammissione e di offerta delle azioni ADPS è stato fissato a 3,20 euro per azione. La capitalizzazione di mercato era di 192,5 milioni il giorno della quotazione. I proventi lordi ammontano a 57,6 milioni, di cui 54,7 milioni derivanti dall'Offerta Pubblica Iniziale (IPO) e 2,9 milioni dall'Offerta Parallela a una cerchia ristretta di persone.



L'offerta pubblica ha riscosso un interesse eccezionalmente forte da parte degli investitori, con una domanda valida pari a 66,3 milioni di azioni (equivalenti a 212,05 milioni di euro al prezzo di offerta), che rappresenta una sovrasottoscrizione di 3,9 volte, con la partecipazione di 4.206 investitori.



(Foto: The Nix Company on Unsplash)

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