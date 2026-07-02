Bending Spoons balza del 40% al debutto: vale già oltre 25 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Balzo al debutto a Wall Street
per Bending Spoons
, società tecnologica italiana specializzata nell'acquisizione di storici marchi tech in difficoltà e nella loro ottimizzazione. Le azioni quotate al Nasdaq hanno chiuso a quota 40,50 dollari per azione, in rialzo del 39,66% rispetto al prezzo di IPO
di 29 dollari (al di sopra della forchetta
di 26-28 dollari ipotizzata in precedenza). Il titolo ha toccato un massimo di 43,98 dollari durante la seduta, mostrando quindi un rialzo del 51,66%.
La raccolta complessiva di Bending Spoons (tra azioni vendute dalla società e dai suoi azionisti esistenti) è stata di 1,68 miliardi di dollari, mentre la capitalizzazione al debutto era di 18,4 miliardi di dollari. Il rally del primo giorno ha portato la valutazione sopra quota 25,6 miliardi di dollari
.
La quotazione di Bending Spoons, una delle principali operazioni dell'anno nel comparto tecnologico, è vista come un banco di prova per l'appetito degli investitori verso il settore software
, messo sotto pressione all'inizio dell'anno dalle preoccupazioni che i rapidi progressi dell'intelligenza artificiale potessero destabilizzare modelli di business consolidati.
Fondata a Milano e guidata dal CEO Luca Ferrari
, Bending Spoons è emersa come una delle aziende tecnologiche più importanti d'Europa, perseguendo una strategia di acquisizione di aziende di software sottoperformanti e di ristrutturazione delle stesse. La società controlla, tra le altre, AOL, Eventbrite, Evernote, Meetup, Vimeo e WeTransfer.