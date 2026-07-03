Bending Spoons, proventi lordi IPO a circa 954 milioni di dollari

(Teleborsa) - Bending Spoons , azienda tecnologica italiana re3centemente quotata al Nasdaq, ha chiuso l'IPO con il collocamento di 57.971.015 azioni ordinarie a un prezzo di 29 dollari per azione. L'offerta, che si è conclusa con la quotazione delle azioni ordinarie Bending Spoons al Nasdaq lo scorso 1° luglio 2026, ha riguardato 34.398.640 azioni vendute da Bending Spoons e 23.572.375 azioni vendute da alcuni azionisti venditori.



I proventi lordi dell'offerta, al lordo di sconti e commissioni di underwriting e delle altre spese dell'offerta, sono stati pari a circa 953.917.285,50 dollari. Bending Spoons non ha ricevuto alcun provento dalla vendita di azioni da parte degli Azionisti Venditori.



Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company LLC svolgono il ruolo di joint lead book-running manager dell'offerta, mentre Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), UniCredit e Banca Akros – Gruppo Banco BPM svolgono il ruolo di joint book-running manager dell'offerta.







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