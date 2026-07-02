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Difesa, KNDS rinvia l'IPO

Solo la settimana scorsa l'annuncio del dual listing

Finanza
Difesa, KNDS rinvia l'IPO
(Teleborsa) - Gli azionisti di KNDS hanno deciso di rinviare la quotazione in borsa fino a quando le condizioni di mercato saranno più favorevoli, a causa della volatilità del mercato nel settore della difesa europeo, ha spiegato in un comunicato il produttore di carri armati con sede ad Amsterdam.

La Società ha completato sostanzialmente tutte le fasi preparatorie necessarie per la quotazione, ha aggiunto KNDS che proprio la settimana scorsa aveva annunciato l'intenzione di procedere con un dual listing presso la Borsa di Parigi e quella di Francoforte.
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