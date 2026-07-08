IG Group intende creare una nuova holding e conferma le previsioni sull'esercizio 2026

(Teleborsa) - IG Group , società quotata al FTSE 100 attiva in trading retail, tecnologia e mercati dei capitali, ha pubblicato oggi un aggiornamento alla revisione strategica annunciata il 19 marzo scorso, includendo la proposta di creazione di una nuova holding e un modello organizzativo rinnovato, unitamente a un aggiornamento sull'andamento del semestre conclusosi il 30 giugno, in vista dei risultati in calendario il 31 luglio prossimo.



Nel dettaglio, IG intende creare una nuova holding di gruppo, con sede a Jersey, soggetta all'approvazione degli azionisti e delle autorità di regolamentazione.



La nuova struttura - si legge in una nota - conferirà al Gruppo maggiore flessibilità finanziaria e strategica e rifletterà meglio la sua presenza internazionale, dato che circa due terzi del fatturato sono attualmente generati al di fuori del Regno Unito. Non comporterà alcuna modifica alla quotazione in borsa, alla residenza fiscale o alle attività londinesi di IG.



Sul fronte poi dei conti, la società prevede di registrare nel primo semestre 2026 ricavi totali a 643 milioni di sterline, in aumento di circa il 18% rispetto all'anno precedente, e un fatturato totale a livello organico di 624 milioni di sterline, in progresso intorno al 16%.



Il Gruppo ha continuato a registrare buoni risultati commerciali nel secondo trimestre del 2026 e prevede per l'intero anno risultati in linea alle aspettative del mercato. Il consiglio di amministrazione ribadisce le previsioni per il 2026, riviste al rialzo il 19 maggio scorso, stimando un fatturato totale organico, escluse Freetrade e Independent Reserve, in crescita del 10-15% su base annua, con EBITDA margin intorno al 40-45% e un reddito netto da interessi di 110-120 milioni di sterline.



Oltre il 2026, il CdA rimane fiducioso che il Gruppo possa incrementare il fatturato totale organico di almeno il 10% annuo rispetto alla base del 2025, mantenendo l'EBITDA margin intorno al 40-45%.

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