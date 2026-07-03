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Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio

Seduta in ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un decremento dello 0,73%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8081, con il supporto più immediato individuato in area 0,8012. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,7989.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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