IPO, raccolta europea +76% nel primo semestre 2026 a 7,2 miliardi di euro

I numeri del report PwC.

(Teleborsa) - Secondo l'ultima analisi IPO Watch Europe di PwC, nel primo semestre 2026 la raccolta dalle IPO in Europa è aumentata del 76% su base annua, raggiungendo 7,2 miliardi di euro. Dopo un avvio d'anno segnato dalla volatilità, il miglioramento delle condizioni dei mercati azionari ha sostenuto una progressiva ripresa dell'attività nell'ultima parte del semestre.



A livello globale, la raccolta dalle IPO è triplicata rispetto al primo semestre 2025, trainata dai 75 miliardi di dollari raccolti dall'IPO di SpaceX a giugno, un'operazione che secondo l'analisi mette in risalto la forte domanda degli investitori per offerte di grandi dimensioni e alta qualità, e la capacità di singole operazioni di ridefinire le dinamiche complessive del mercato. I mercati azionari europei hanno registrato un forte rimbalzo nel secondo trimestre, con i principali indici che hanno recuperato le perdite di inizio anno raggiungendo nuovi massimi, sostenuti dalla solidità degli utili societari e dall'ottimismo legato alla crescita trainata dall'intelligenza artificiale. Permangono tuttavia le tensioni geopolitiche, l'aumento dei prezzi dell'energia e l'incertezza sui tassi d'interesse, fattori che continuano a condizionare le scelte di tempistica ed esecuzione delle società emittenti.



"Nonostante il perdurare di un contesto globale segnato da volatilità e incertezza geopolitica e macroeconomica, nel primo semestre del 2026 il mercato IPO ha mostrato segnali di rafforzamento sia in Europa sia a livello globale", ha commentato Christian Alessandrini, Partner e Capital Markets & Accounting Advisory Services Leader di PwC Italia.



Sul mercato italiano Christian Alessandrini, Partner e Capital Markets & Accounting Advisory Services Leader di PwC Italia, ha sottolineato la performance del FTSE MIB: "Il mercato italiano si è distinto per la performance del FTSE MIB, il miglior listino tra i principali mercati dell'Unione Europea nel semestre, con una crescita vicina al 15%, trainata dal settore bancario, da operazioni di aggregazione e da un contesto internazionale che continua a prediligere l'allocazione ad asset azionari".



Resta vivo anche l'interesse per Euronext Growth Milan, che ha registrato tre nuove ammissioni nel semestre. Alessandrini ha inoltre richiamato la quotazione di Bending Spoons , l'azienda tecnologica italiana leader nelle app consumer che il 23 giugno ha annunciato il lancio dell'IPO sul Nasdaq Global Select Market, con l'avvio delle contrattazioni il 1° luglio.



Guardando alla seconda metà dell'anno, il partner di PwC ha concluso: "Il contesto macroeconomico e geopolitico resterà determinante per l'andamento del mercato. Tuttavia, il progressivo miglioramento dei fondamentali, insieme a una stabilità del quadro politico italiano a medio termine, potrebbe offrire un supporto importante alla fiducia degli investitori e rafforzare le prospettive positive per la seconda parte del 2026."

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