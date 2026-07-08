ETI debutta in Borsa. L'AD Fresolone: i clienti ci chiamano quando ci sono cantieri difficili

(Teleborsa) - ETI
, società specializzata nella costruzione, manutenzione e riparazione di impianti e infrastrutture per il trasporto di fluidi dedicati al settore oil & gas e idrico, si è quotata con successo su Euronext Growth Milan
dopo aver raccolto
3 milioni (in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe) e ottenuto una valutazione di 8,5 milioni di euro (contando anche le PAS non ammesse a quotazione).
"Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di essere qui oggi", ha detto a Teleborsa l'AD Cristian Fresolone
a margine della cerimonia a Palazzo Mezzanotte. ETI rappresenta la 44esima ammissione del 2026 su Euronext
.
"Il percorso di quotazione è stato molto impegnativo e ad un certo punto avevamo anche dei dubbi se avremmo raggiunto gli obiettivi, ma raggiungere gli obiettivi è la nostra storia ed è andata molto bene
- ha raccontato - Abbiamo raggiunto l'obiettivo anche della raccolta con 3 milioni di euro. Siamo una piccola società quotata in Borsa, ma siamo quotati".
"Gli obiettivi che andremo a raggiungere grazie alla quotazione sono una continua crescita della società, con un aumento del fatturato e del business, anche perché la raccolta della quotazione ci permetterà di fare nuovi investimenti
", ha affermato Fresolone, parlando di "un continuo percorso voluto dai soci fondatori, dai soci attuali, e grazie agli investitori siamo certi di raggiungere questo obiettivo".
Quello che rende ETI unica sul mercato è "la sua professionalità, la sua sicurezza, il suo modus operandi. Raggiungiamo sempre, in ogni circostanza, l'obiettivo. Di conseguenza, per il nostro cliente questo ha un valore aggiunto: ci chiamano proprio quando ci sono cantieri difficili
e sanno che possono puntare sulla professionalità e sulla serietà di ETI".
Guardando alla seconda metà del 2026, Fresolone evidenzia "la crescita del fatturato e un backlog di 34 milioni di euro già contrattualizzati per il prossimo triennio. Sicuramente nel 2026 raggiungeremo un aumento del fatturato, probabilmente un +20%
, e avremo comunque nel 2027 e 2028 una crescita costante.(Foto: Raccontare con la Luce)