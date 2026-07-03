Parigi: performance negativa per Kering

(Teleborsa) - Composto ribasso per la multinazionale del lusso , in flessione del 2,53% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Kering rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il colosso del lusso , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 244,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 249,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 242,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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