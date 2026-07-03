Milano 11:29
52.496 +0,13%
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Dow Jones 2-lug
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Londra 11:29
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PMI composito Unione Europea in giugno

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PMI composito Unione Europea in giugno
Unione Europea, PMI composito in giugno pari a 50 punti, in aumento rispetto al precedente 48,5 punti (la previsione era 49,5 punti).
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