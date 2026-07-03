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Unione Europea, PMI servizi in giugno

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Unione Europea, PMI servizi in giugno
Unione Europea, PMI servizi in giugno pari a 49,4 punti, in aumento rispetto al precedente 47,7 punti (la previsione era 48,9 punti).
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