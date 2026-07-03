Safilo, downgrade a Hold da Equita con ulteriore spazio di rerating più difficile

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su Safilo , società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, con target price a 2 euro per azione (-13%).



Gli analisti scrivono che Safilo riporterà i risultati del secondo trimestre il 4 agosto. I messaggi forniti nell'ultima call sottolineavano una certa debolezza della domanda sia in EMEA che in NA (i due mercati principali del gruppo) a partire da metà marzo. In base ai messaggi piuttosto prudenti emersi a oggi dal settore lusso/consumi, ritengono il trimestre possa essere stato nel complesso in calo a cFX (-3,2% da +0,4% nel primo trimestre), pur con qualche segnale di recupero sul mese di giugno in particolare in Europa. Come redditività pensano che possa essere proseguita nel secondo trimestre una moderata espansione del margine, nonostante la top-line organica negativa, grazie a mix e minore impatto tariffe. Si aspettano quindi un gross margin +70bps a 62,3% e un EBITDA margin +50bps a 11,6% (EBITDA flat YoY a 27,9 milioni di euro). Come cashflow, si aspettano un altro quarter di generazione di cassa prima dell'M&A per circa 10 milioni di euro, che diviene un assorbimento di 20 milioni di euro includendo principalmente il closing di SPY+ e Serengeti e il buy-back realizzato nel secondo trimestre.



"Il titolo, che negli ultimi 12 mesi ha beneficiato di una discreta top-line organica e di un'ottima crescita dei margini nonostante le complessità legate alle tariffe USA, a nostro avviso ha ora meno spazio di rerating alla luce 1) dell'indebolimento della top-line organica che rende meno banale un ulteriore miglioramento dei margini; 2) di un contesto competitivo che rimane sfidante; 3) di valutazioni sempre ragionevoli (6.4x EV/EBITDA, 17.5x Adj. PE e 7.2% FCF yield) ma meno compresse rispetto a un anno fa dopo l'ottima performance (+90% a 1 anno)", si legge nella ricerca.

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