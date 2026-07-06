Londra: positiva la giornata per RELX

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,27%.



L'andamento di RELX nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per RELX , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23,6 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24,02. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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