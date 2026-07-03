Mimit, Carburanti, prezzi stabili: benzina self a 1,803 euro al litro

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha diffuso l'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, riferito a oggi, venerdì 3 luglio 2026.



Secondo le rilevazioni, il prezzo medio nazionale in modalità self service si attesta a 1,803 euro al litro per la benzina e a 1,882 euro al litro per il gasolio.



Sulla rete autostradale i prezzi risultano più elevati: il costo medio della benzina self raggiunge 1,894 euro al litro, mentre quello del gasolio si attesta a 1,968 euro al litro.

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