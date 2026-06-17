Milano 10:00
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Giappone, Bilancia commerciale in maggio

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Giappone, Bilancia commerciale in maggio
Giappone, Bilancia commerciale in maggio pari a -378,7 Mld ¥, in calo rispetto al precedente 299,3 Mld ¥ (la previsione era -564,6 Mld ¥).

(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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