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Giappone, Bilancia commerciale in maggio
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17 giugno 2026 - 07.00
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Bilancia commerciale in maggio pari a -378,7 Mld ¥
, in calo rispetto al precedente 299,3 Mld ¥ (la previsione era -564,6 Mld ¥).
(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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