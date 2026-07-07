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Predict, aggiornamento azionariato dopo assegnazione azioni per esercizio stock option

Finanza
Predict, aggiornamento azionariato dopo assegnazione azioni per esercizio stock option
(Teleborsa) - Facendo seguito all'assegnazione di 48.000 nuove azioni ordinarie dopo l’esercizio di 48.000 opzioni inerenti il piano “Stock Option Plan 2025-2027”, approvato dall’assemblea degli azionisti del 24 aprile 2025, l'azionariato di Predict vede Qo3 con l'83,94% del capitale mentre il mercato ha in mano il 15,21%.

Le azioni proprie e gli altri soci soggetti a vincoli di lock-up corrispondono entrambi a rispettive quote pari allo 0,42%.
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