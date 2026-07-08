Madrid: rosso per Acerinox
(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che tratta con una perdita del 2,09%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acerinox mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,72%, rispetto a +0,03% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,05 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 15,69. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 16,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```