Milano 16:27
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Piazza Affari: in calo il comparto oil italiano

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Piazza Affari: in calo il comparto oil italiano
Giornata negativa per l'indice petrolifero a Milano, che continua la seduta a 26.300,95 punti, in calo dello 0,99%.
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