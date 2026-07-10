Amsterdam: rally per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di acciaio , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,70%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che ArcelorMittal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,14%, rispetto a -1,72% dell' indice di Parigi ).





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 56,38 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 57,64. Il peggioramento di ArcelorMittal è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 55,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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