Amsterdam: rally per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di acciaio, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,70%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che ArcelorMittal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,14%, rispetto a -1,72% dell'indice di Parigi).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 56,38 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 57,64. Il peggioramento di ArcelorMittal è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 55,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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