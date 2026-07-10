Borse europee caute, bene Milano con Fincantieri e le banche

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per le Borse europee
, Piazza Affari compresa, con gli investitori che monitorano la situazione in Medio Oriente e gli annunci di colossi tecnologici sul fronte dell'AI, in attesa dell'inizio della stagione delle trimestrali settimana prossima.
Sul fronte geopolitico
, i colloqui tra Stati Uniti e Iran per un accordo di pace permanente continuano
, nonostante due giorni di scontri che hanno minacciato di mandare in frantumi un cessate il fuoco già fragile, secondo un funzionario americano citato da Bloomberg. Gli Stati Uniti restano impegnati
a trovare una soluzione diplomatica con l'Iran, ha dichiarato il funzionario.
Per quanto riguarda il settore tech
, oggi l'attenzione è sul debutto a Wall Street di SK Hynix
, dopo una vendita di azioni
da 26,5 miliardi di dollari per la società già quotata a Seul, che rappresenta un test importanti della fiducia degli investitori nella sostenibilità del boom dell'intelligenza artificiale. Ieri Meta Platforms
ha presentato una versione del suo modello di intelligenza artificiale più avanzato che include un nuovo livello a pagamento per gli sviluppatori, mentre Micron Technology
ha dichiarato di voler aumentare la spesa per nuovi impianti negli Stati Uniti a 250 miliardi di dollari per far fronte alla domanda alimentata dal boom dell'AI.
Tra le notizie societarie uscite stamattina in Europa
, Bayer
ha ottenuto 3 miliardi di euro di capitale da fondi gestiti da Apollo
nell'ambito di un accordo legato alla sua attività nel settore dei contraccettivi; la compagnia aerea low cost britannica easyJet ha raggiunto un accordo di massima su un'offerta di acquisizione concorrente da parte di Apollo per 5,7 miliardi di sterline, più alta rispetto all'ultima proposta di Castlelake; il gruppo di telecomunicazioni degli Emirati Arabi Uniti E& ha annunciato
la vendita della sua partecipazione in Vodafone
per 5,95 miliardi di dollari al gruppo familiare del miliardario francese Xavier Niel; Volkswagen
ha presentato un ampio piano di ristrutturazione, volto a ridurre la gamma di modelli fino al 50% nel tentativo di ridurre drasticamente la complessità operativa per concentrarsi esclusivamente sui segmenti di mercato più redditizi.
Sul fronte macroeconomico
, l'inflazione tedesca
è scesa
al 2,4% su base annua a giugno a livello armonizzato, in base a quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica, rispetto al 2,7% di maggio.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,63%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 3,81%. Nello scenario borsistico europeo
piatta Francoforte
, che tiene la parità, piccoli passi in avanti per Londra
, che segna un incremento marginale dello 0,23%, e giornata moderatamente positiva per Parigi
, che sale di un frazionale +0,23%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
, che avanza a 52.617 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 55.284 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,54%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,42%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Nexi
(+2,24%), Fincantieri
(+2,18%), Stellantis
(+1,68%) e Ferrari
(+1,60%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin
, che ottiene -1,18%. Tentenna Lottomatica
, con un modesto ribasso dello 0,59%. Giornata fiacca per Prysmian
, che segna un calo dello 0,51%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Maire
(+4,34%), Banca Ifis
(+3,19%), MFE B
(+3,07%) e BFF Bank
(+2,14%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Piaggio
, che continua la seduta con -1,20%. Piccola perdita per Cembre
, che scambia con un -0,81%. Tentenna Reply
, che cede lo 0,68%. Sostanzialmente debole Ascopiave
, che registra una flessione dello 0,66%.