Borse europee deboli per timori su valutazioni AI con SK Hynix al banco di prova

(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse europee
, con Milano e Madrid in rialzo, mentre Parigi e Francoforte scambiano sotto la parità. Gli investitori monitorano la situazione in Medio Oriente e gli annunci di colossi tecnologici sul fronte dell'AI, in attesa dell'inizio della stagione delle trimestrali settimana prossima.
Sul fronte geopolitico
, i colloqui tra Stati Uniti e Iran per un accordo di pace permanente continuano
, nonostante due giorni di scontri che hanno minacciato di mandare in frantumi un cessate il fuoco già fragile, secondo un funzionario americano citato da Bloomberg. Gli Stati Uniti restano impegnati
a trovare una soluzione diplomatica con l'Iran, ha dichiarato il funzionario.
Per quanto riguarda il settore tech
, oggi l'attenzione è sul debutto a Wall Street di SK Hynix
, dopo una vendita di azioni
da 26,5 miliardi di dollari per la società già quotata a Seul, che rappresenta un test importanti della fiducia degli investitori nella sostenibilità del boom dell'intelligenza artificiale. Ieri Meta Platforms
ha presentato una versione del suo modello di intelligenza artificiale più avanzato che include un nuovo livello a pagamento per gli sviluppatori, mentre Micron Technology
ha dichiarato di voler aumentare la spesa per nuovi impianti negli Stati Uniti a 250 miliardi di dollari per far fronte alla domanda alimentata dal boom dell'AI.
Tra le notizie societarie uscite stamattina in Europa
, Bayer
ha ottenuto 3 miliardi di euro di capitale da fondi gestiti da Apollo
nell'ambito di un accordo legato alla sua attività nel settore dei contraccettivi; la compagnia aerea low cost britannica easyJet
ha raggiunto
un accordo di massima su un'offerta di acquisizione concorrente da parte di Apollo per 5,7 miliardi di sterline, più alta rispetto all'ultima proposta di Castlelake; il gruppo di telecomunicazioni degli Emirati Arabi Uniti E&; ha annunciato
la vendita della sua partecipazione in Vodafone
per 5,95 miliardi di dollari al gruppo familiare del miliardario francese Xavier Niel; Volkswagen
ha presentato un ampio piano di ristrutturazione, volto a ridurre la gamma di modelli fino al 50% nel tentativo di ridurre drasticamente la complessità operativa per concentrarsi esclusivamente sui segmenti di mercato più redditizi.
Sul fronte macroeconomico
, in Germania
la lettura finale dell'inflazione armonizzata di giugno ha confermato
il rallentamento dell'inflazione su base annua osservato in sede preliminare, a +2,4% a/a da +2,7%; allo stesso modo, in Francia
, la lettura finale dell'inflazione armonizzata ha visto
l'inflazione stabilizzarsi a +2% a/a da +2,/8%, come nella lettura flash. In Italia
, dopo tre mesi di rialzi a livello congiunturale, la produzione industriale è tornata in calo a maggio; secondo i dati diffusi da Istat, l'indice destagionalizzato della produzione è sceso
dello 0,3% su base mensile dopo un incremento dello 0,4% (rivisto) il mese prima, contro attese per una flessione dello 0,1%.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,143. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,63%. Sessione debole per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,24%.
In forte calo lo spread
, che raggiunge +71 punti base (-312 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni
che si posiziona al 3,82%. Tra gli indici di Eurolandia
giornata fiacca per Francoforte
, che segna un calo dello 0,21%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Piazza Affari
continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,42%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 55.234 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,01%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,18%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Nexi
(+3,05%), Amplifon
(+1,99%), Mediobanca
(+1,45%) e Intesa Sanpaolo
(+1,08%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo
, che ottiene -1,05%. Piccola perdita per Avio
, che scambia con un -0,99%. Tentenna DiaSorin
, che cede lo 0,89%. Sostanzialmente debole STMicroelectronics
, che registra una flessione dello 0,61%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Banca Ifis
(+3,80%), Moltiply Group
(+2,28%), Revo Insurance
(+1,42%) e MFE B
(+1,36%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su LU-VE Group
, che prosegue le contrattazioni a -3,01%. Soffre De' Longhi
, che evidenzia una perdita dell'1,70%. Preda dei venditori NewPrinces
, con un decremento dell'1,54%. Si muove sotto la parità Carel Industries
, evidenziando un decremento dell'1,39%.