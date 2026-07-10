KME, finalizzati i contratti sottoscritti con Paragon e Apollo

(Teleborsa) - KME Group comunica che, in data odierna, la propria controllata KME SE, a seguito del ricevimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, ha dato esecuzione ai contratti sottoscritti nei mesi di marzo e aprile dalla stessa e dalle sue controllate con alcuni fondi gestiti da Apollo e con The Paragon Fund III GmbH & Co. geschlossene Investment KG, riguardanti Cunova GmbH.



La finalizzazione delle predette operazioni ha comportato il riacquisto della partecipazione detenuta da Paragon in Cunova, nella quale KME già deteneva una partecipazione del 45%, nonché il trasferimento a Cunova – realizzatosi in data 30 giugno 2026 – del business aerospace e delle attività di fonderia della controllata KME Germany GmbH ed il rifinanziamento del debito senior secured di Cunova di circa Euro 170 milioni.



Le operazioni, spiega una nota, sono finalizzate alla creazione di un operatore industriale leader e pienamente integrato nel settore dei prodotti speciali in rame “mission critical”, comprendente anche l’attività aerospaziale recentemente sviluppata da KME.



La nuova combined entity, con una struttura finanziaria e patrimoniale più solida e un assetto industriale integrato, che gli garantiranno indipendenza strategica, sta valutando diverse alternative strategiche a breve termine per supportare il proprio sviluppo, che includono operazioni di finanza straordinaria quali accordi di joint venture internazionali, fusioni e acquisizioni, nonché una potenziale quotazione. L’effettiva fattibilità delle diverse opzioni e la loro tempistica saranno funzionali a vari fattori e alle condizioni generali dei mercati

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