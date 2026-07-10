Mercati USA in leggero rialzo con focus su tech e geopolitica, sprint di SK Hynix +17%

(Teleborsa) - Seduta perlopiù in leggero rialzo
a Wall Street, con il Dow Jones
che si attesta a 52.581 punti e l'S&P-500
che procede a piccoli passi, avanzando a 7.561 punti.
In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,25%); come pure, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,32%). Materiali
(+1,26%), telecomunicazioni
(+0,57%) e beni industriali
(+0,51%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti sanitario
(-1,05%) e energia
(-0,54%).
In vista dell'avvio della stagione delle trimestrali della prossima settimana, gli investitori restano focalizzati sul settore tech con SK Hynix
che corre al debutto sul Nasdaq con un balzo di circa il 17%
. Esordio che fa seguito alla raccolta IPO da 26,5 miliardi di dollari
, uno dei maggiori collocamenti azionari negli Stati Uniti da parte di una società straniera e importante test della fiducia degli investitori sulla sostenibilità del boom dell'intelligenza artificiale
.
Parallelamente, restano monitorate le questioni internazionali
con i mercati che sperano in un proseguimento dei negoziati
tra Stati Uniti e Iran. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Nvidia
(+3,61%), Nike
(+3,45%), Honeywell International
(+1,89%) e Cisco Systems
(+1,61%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su IBM
, che continua la seduta con -1,98%.
Vendite su United Health
, che registra un ribasso dell'1,62%.
Giornata fiacca per Merck
, che segna un calo dell'1,38%.
Piccola perdita per Johnson & Johnson
, che scambia con un -1,29%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Meta Platforms
(+5,79%), Seagate Technology
(+3,79%), Nvidia
(+3,61%) e MercadoLibre
(+3,31%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su CrowdStrike Holdings
, che ottiene -5,59%.
Lettera su Zscaler
, che registra un importante calo del 4,90%.
Scende Datadog
, con un ribasso del 4,18%.
Crolla Alnylam Pharmaceuticals
, con una flessione del 4,16%.