Altea Green Power, Giancarlo Signorini nominato Investor Relations Manager

(Teleborsa) - Altea Green Power , azienda attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti di "green energy" annuncia la nomina del Chief Financial Officer Giancarlo Signorini quale Investor Relations Manager del Gruppo.



La nomina di Giancarlo Signorini, spiega una nota, si inserisce nel più ampio percorso di evoluzione dell'assetto organizzativo della Società e garantisce la continuità delle attività di relazione con la comunità finanziaria.



Giancarlo Signorini, CFO e IRM di Altea Green Power, ha così commentato: “Ringrazio il management della Società per questa ulteriore nomina, un concreto segno di apprezzamento del lavoro fino ad oggi svolto in qualità di CFO e un’attestazione di stima e fiducia. Proseguirò con il consueto impegno al fine di raggiungere con successo gli obiettivi di crescita previsti dal Gruppo”.

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