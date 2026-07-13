Milano 12:29
52.708 +0,18%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:29
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Francoforte 12:29
25.079 +0,05%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 12/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 12/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 luglio

Andamento piatto per il Franco rosso crociato contro USD, che propone sul finale un moderato +0,07%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8095, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8076. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8114.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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