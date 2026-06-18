Consob avvia consultazione su Listing Act e OPA: obiettivo semplificare

I dettagli

(Teleborsa) - Prosegue il processo di semplificazione e razionalizzazione del quadro regolamentare in materia di mercati dei capitali. La Consob ha avviato una consultazione pubblica su un pacchetto di modifiche ai regolamenti in materia di emittenti, mercati e intermediari, con l'obiettivo di dare attuazione al Listing Act e di coordinare la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto con le recenti innovazioni introdotte nel Testo unico della finanza (TUF).



L'iniziativa si inserisce nel più ampio processo di riforma dell'ordinamento nazionale e mira a favorire la competitività dei mercati dei capitali, agevolare l'accesso delle imprese al finanziamento e assicurare un elevato livello di tutela degli investitori, in linea con gli standard europei. Le proposte sono state accompagnate da una preliminare analisi di impatto regolamentare, che ha considerato diverse opzioni di intervento alla luce delle evidenze empiriche disponibili e dei relativi effetti sul mercato e sugli operatori.



Sul fronte del Listing Act, le proposte di modifica danno attuazione al decreto legislativo 86/2026 e intervengono su più livelli. La soglia di controvalore annuale entro cui è possibile effettuare offerte al pubblico di prodotti finanziari senza obbligo di prospetto sale da 8 a 12 milioni di euro, mentre resta invariata a 8 milioni la soglia per le offerte pubbliche di acquisto e scambio.



Vengono, inoltre, introdotti criteri più flessibili per l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari con riguardo al requisito del flottante. Cambia, infine, la disciplina della ricerca finanziaria, compresa la regolamentazione della ricerca sponsorizzata dagli emittenti.



Per quanto riguarda la disciplina dell'OPA, le modifiche derivano dal decreto legislativo n. 47/2026, che ha ridisegnato in modo organico la disciplina del mercato dei capitali. Nel dettaglio, vengono allineate al TUF le soglie percentuali che fanno scattare gli obblighi di OPA e i criteri di calcolo del corrispettivo; si adeguano i perimetri della vigilanza Consob e si digitalizza la documentazione d'offerta. Per le operazioni cross-border, la documentazione potrà essere redatta in inglese con una nota di sintesi in italiano, in linea con quanto già previsto per le offerte autorizzate in Italia. Viene, infine, introdotta una nuova esenzione dall'obbligo di OPA per gli aumenti di capitale con conferimenti in natura.



La consultazione resterà aperta per 30 giorni dalla pubblicazione del documento.

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