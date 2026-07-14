Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Seduta trascurata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la giornata con un timido +0,2%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 31.456,4. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 32.567,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 33.677,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)