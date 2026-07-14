Milano 12:12
52.587 -0,42%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:12
10.459 -0,37%
Francoforte 12:12
25.000 -0,45%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Seduta trascurata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la giornata con un timido +0,2%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 31.456,4. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 32.567,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 33.677,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```