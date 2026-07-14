JP Morgan, conti in crescita e oltre le attese nel secondo trimestre ma pesano le parole del ceo Dimon, titolo -2% nel pre-market

(Teleborsa) - JPMorgan ha archiviato il secondo trimestre 2026 con un utile netto record di 21,2 miliardi di dollari, in aumento del 41%, o del 13% escludendo le voci straordinarie. L'EPS ha battuto il consensus attestandosi a 7,70 dollari.



Tali voci straordinarie consistevano in una plusvalenza netta di 4,6 miliardi di dollari relativa alle azioni Visa detenute nella divisione Corporate, nonché in plusvalenze per 1 miliardo di dollari su alcuni investimenti azionari, di cui 763 milioni di dollari nella divisione Corporate e 263 milioni di dollari nella divisione CIB.



I ricavi netti hanno anch'essi superato le attese attestandosi a 58,0 miliardi, con aumento del 27%, o del 15% escludendo le voci straordinarie. Il margine di interesse netto è stato di 25,6 miliardi, in progresso del 10%.



Il margine di interesse netto, escludendo la divisione Markets, è stato di 23,7 miliardi di dollari, con un incremento del 4%, trainato da maggiori depositi, maggiori saldi revolving nei servizi per carte di credito e maggiori saldi dei prestiti all'ingrosso, in gran parte compensati dall'impatto dei tassi di interesse più bassi.



Nonostante i risultati positivi, il presidente e amministratore delegato Jamie Dimon si è mostrato cauto riguardo alle prospettive future: "Diversi rischi si stanno spostando sotto la superficie come placche tettoniche, tra cui tensioni geopolitiche e guerre, inflazione persistente, ampi deficit fiscali globali e prezzi degli asset elevati. Non possiamo prevedere come queste forze si evolveranno in definitiva. Potrebbero rimanere gestibili, ma potrebbero anche causare sconvolgimenti significativi quando si spostano o si scontrano".



Al momento, le azioni JPMorgan cedono il 2% nel pre-market di Wall Street.







Condividi

```