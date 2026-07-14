Mercedes-Benz raddoppia stabilimento ungherese di Kecskemét: investimento da un miliardo di euro

(Teleborsa) - Mercedes-Benz ha inaugurato ufficialmente l'ampliamento del proprio stabilimento di Kecskemét, in Ungheria, che passa da 200 a 440 ettari di superficie, diventando il più grande sito di produzione automobilistica del paese e uno dei maggiori dell'intero network produttivo globale del gruppo. All'inaugurazione hanno partecipato il Primo Ministro ungherese Péter Magyar e il Ministro dell'Economia e dell'Energia István Kapitány. Il sito, che impiega oltre 5.000 collaboratori ed è oggi la principale fonte di lavoro della regione, si arricchisce di due nuovi padiglioni per carrozzeria e assemblaggio, una seconda area presse, un nuovo impianto di verniciatura e uno stabilimento per l'assemblaggio delle batterie.



L'investimento complessivo nel sito, nell'ambito del Mercedes-Benz Business Plan 2022-2026, ammonta a circa un miliardo di euro. Da Kecskemét uscirà il primo core model completamente elettrico del gruppo, la nuova Classe C elettrica, mentre saranno attivati collegamenti produttivi flessibili con altri stabilimenti tedeschi, ad esempio per la GLC elettrica. La futura versione più compatta della Classe G sarà invece prodotta esclusivamente in Ungheria.



"Con l'ampliamento dello stabilimento di Kecskemét, rafforziamo resilienza e flessibilità del nostro network produttivo globale. Questo sito definisce il futuro della nostra produzione: intelligente, connessa, digitale e costantemente orientata a efficienza, qualità e sostenibilità. Ci consente di produrre in modo competitivo modelli come la GLB e la nuova Classe C elettrica, rafforzando al tempo stesso l'intero network produttivo", ha dichiarato Michael Schiebe, membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG con responsabilità su Production, Quality and Supply Chain Management.



"L'ampliamento dello stabilimento e l'avvio della produzione della nuova Classe C elettrica sono il risultato di un grande lavoro di squadra. Il nostro personale ha preparato e realizzato il ramp-up con forte dedizione. Kecskemét dimostra in modo concreto come produzione moderna, alta qualità e impegno per la responsabilità sociale possano procedere di pari passo nella regione", ha aggiunto Christian Dickert, Site Manager dello stabilimento.

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