Trasporto aereo, bagaglio a mano, risarcimenti, ritardi: le nuove regole europee

(Teleborsa) - Arrivano le nuove regole europee per il bagaglio a mano in aereo e per una serie di altri diritti dei passeggeri dle trasporto aereo. E' quanto deciso dall'Europarlamento e dal Consiglio europeo, che hanno raggiunto un accordo sui diritti dei passeggeri, che includono il risarcimento per ritardi oltre tre ore, rimborsi più rapidi e prezzi più chiari.



"Il Parlamento europeo è sempre stato il più forte sostenitore dei diritti dei passeggeri aerei. Questo accordo rafforzerà i diritti dei passeggeri in tutta Europa. Garantirà maggiore trasparenza e prevedibilità sia per i consumatori che per le compagnie aeree, senza creare inutili oneri burocratici per il settore", ha commentato la Presidente del Parlamento Roberta Metsola.



Risarcimenti e obbligo di assistenza



In base all’accordo, i viaggiatori mantengono il diritto al rimborso o a un volo alternativo in caso di cancellazione, e possono chiedere un risarcimento in caso di ritardo superiore a tre ore, cancellazione del volo meno di 14 giorni prima della partenza o negato imbarco. Il risarcimento per ritardo o cancellazione dipenderà dalla distanza del volo: 250 euro per tratte fino a 1.500 km, 400 euro per tratte tra 1.500 e 3.500 km e 600 euro per tutte le tratte più lunghe. Le compagnie aeree potranno ridurre il risarcimento del 50% per i voli più lunghi se ai passeggeri viene offerto un volo alternativo verso la destinazione finale o se il ritardo all’arrivo non supera le quattro ore. Le compagnie potranno tuttavia evitare il risarcimento se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali fuori dal loro controllo. Le nuove norme includeranno un elenco, non esclusivo, di tali circostanze, tra cui calamità naturali, guerre, condizioni meteorologiche, comportamenti indisciplinati dei passeggeri o scioperi degli aeroporti, dei servizi di navigazione aerea o di assistenza a terra. In tutti i casi, gli operatori aerei avranno l’obbligo di assistere i passeggeri bloccati, fornendo bevande ogni due ore di attesa, un pasto dopo tre ore e, se necessario in caso di ritardi prolungati, un pernottamento fino a un massimo di tre notti.



Rimborsi più rapidi e semplici



Le compagnie aeree dovranno fornire elettronicamente ai passeggeri interessati da ritardi o cancellazioni istruzioni chiare su come presentare una richiesta di risarcimento entro quattro giorni dal termine del viaggio. I passeggeri non saranno obbligati a creare un account utente o a utilizzare una specifica applicazione per ricevere tali informazioni ed avranno nove mesi di tempo per presentare la richiesta di risarcimento, mentre le compagnie avranno 30 giorni per pagare o invocare circostanze eccezionali, spiegando il motivo del mancato risarcimento e indicando le modalità di reclamo.



Protezione dei passeggeri vulnerabili



Le persone con disabilità e a mobilità ridotta abbiano diritto al risarcimento, al reindirizzamento e all’assistenza da parte della compagnia aerea se perdono il volo a causa del mancato supporto dell’aeroporto per raggiungere il gate in tempo. E' previsto inoltre che le famiglie non vengano separate nell’assegnazione dei posti, obbligando le compagnie a far sedere gratuitamente accanto al minore di età inferiore a 14 anni la persona che lo accompagna. Lo stesso diritto si applicherà alle persone con disabilità e a mobilità ridotta e alle donne in gravidanza.



Bagaglio a mano a bordo e carta d'imbarco



Arrivano anche nuove norme per il bagaglio a mano: una piccola borsa o uno zaino. Inoltre, sarà rafforzata la trasparenza e la comparabilità dei prezzi dei biglietti: compagnie aeree, intermediari e motori di ricerca dovranno mostrare fin dall’inizio della prenotazione il prezzo comprensivo del bagaglio a mano, ma potranno offrire tariffe più basse ai passeggeri che scelgono volontariamente di viaggiare senza bagaglio a mano. Inoltre, i passeggeri non dovranno più pagare costi aggiuntivi per correggere errori di battitura nel nome o per ottenere una carta d’imbarco stampata dopo aver effettuato il check-in. Previsto anche il diritto di ottenere automaticamente una carta d’imbarco digitale senza ulteriori richieste né obbligo di creare un account o usare un’app dedicata. Inoltre, nessun passeggero potrà essere escluso dall’imbarco perché utilizza una versione stampata della carta d’imbarco digitale.







(Foto: by Erik Odiin on Unsplash)

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