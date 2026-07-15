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Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Utilities

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Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Utilities
Vendite diffuse sull'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la giornata a 592,6 punti.
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