Gruppo BCC Iccrea, accordo con sindacati sul premio da 3.706 euro

(Teleborsa) - Le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'accordo di verifica del valore della produttività, che sarà riconosciuto a settembre alle lavoratrici e ai lavoratori delle banche di credito cooperativo e società del Gruppo BCC Iccrea. Il premio di produttività, calcolato in base all'esito dei risultati economici conseguiti, tiene conto delle specificità dei vari bilanci per l'esercizio 2025 e si attesta su un importo medio di 3.752 euro per le banche di credito cooperativo e di 3.029 euro per le società del cosiddetto perimetro diretto.



Il premio sarà erogabile in forma monetaria - beneficiando della tassazione agevolata all'1% sui premi fino a 5.000 euro - oppure potrà essere convertito volontariamente, in tutto o in parte, in servizi di welfare o previdenza complementare tramite l'apposita piattaforma entro l'11 settembre 2026. Per chi sceglierà questa opzione, le BCC e le società del perimetro diretto riconosceranno una maggiorazione "on-top" a proprio carico pari al 19% dell'importo destinato.



"Il risultato ottenuto con il premio di produttività va coniugato con le agevolazioni contributive connesse all'apporto partecipativo del Comitato Paritetico welfare. Cresce peraltro l'esigenza di coinvolgimento sindacale nei processi di trasformazione tecnologica e organizzativa in corso: occorrono - commenta Domenico Iodice, Segretario nazionale First Cisl con delega al credito cooperativo - forme nuove e più incisive di partecipazione, cifra identitaria e elemento distintivo dei gruppi cooperativi rispetto a quelli for profit. Abbiamo l'obbligo e l'opportunità di attestare e rendicontare insieme, nei bilanci di sostenibilità, il profilo reputazionale e la qualità delle relazioni industriali”.



"Esprimiamo forte apprezzamento per il risultato raggiunto con un accordo che consente un'equa redistribuzione della produttività alle lavoratrici ed ai lavoratori del Gruppo Iccrea e prevede anche la destinazione di risorse alla solidarietà collettiva, in un'ottica lungimirante e cooperativa che ci caratterizza e ci rende "differenti per forza" - dichiara il coordinatore nazionale Fabi nel Gruppo BCC Iccrea, Piergiuseppe Mazzoldi - Ricordo ai nostri iscritti che il Coordinamento Nazionale sta affrontando altri importanti argomenti sul tavolo delle trattative, quali ticket pasto, welfare e profili professionali. Tutta la struttura si sta impegnando al massimo con l'obiettivo di concludere positivamente l'intero percorso del contratto integrativo di gruppo entro l'autunno".

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