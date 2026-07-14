Arterra Bioscience, fatturato sale a 3 milioni nel primo semestre

(Teleborsa) - Arterra Bioscience , azienda green biotech quotata su Euronext Growth Milan, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato il fatturato al 30 giugno 2026, non sottoposto a revisione contabile, pari a circa 3,0 milioni di euro, in crescita del 17,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel dettaglio, il fatturato da servizi si attesta a 337.430 euro (-8,91%), mentre le vendite di materie prime cosmetiche salgono a 2.690.340 euro (+22,19%).



"Il fatturato al 30 giugno 2026 è in aumento da circa Euro 2,6 milioni a circa Euro 3,0 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+17,71%) - ha commentato Maria Gabriella Colucci, Co-Founder, Presidente e Amministratore Delegato di Arterra Bioscience -. Tale incremento è trainato principalmente dalle ottime performance riscontrate nelle vendite delle materie prime cosmetiche, cresciute del 22,19% rispetto all'esercizio precedente. Questi risultati confermano appieno il trend positivo già registrato nel primo trimestre dell'anno; gli ordini acquisiti in questi mesi ci rendono fiduciosi sul raggiungimento degli obiettivi programmati per l'anno in corso".

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