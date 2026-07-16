ABP Nocivelli, KT&Partners avvia copertura con Add: backlog destinato a crescere

(Teleborsa) - KT&Partners ha avviato la copertura su Nocivelli ABP , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, con un fair value di 9,20 euro per azione e una raccomandazione "Add" visto l'upside potenziale del 56%.



Gli analisti scrivono che l'investment case combina due caratteristiche che raramente si trovano insieme in un'azienda di queste dimensioni: un portafoglio ordini pubblico consolidato e un percorso ben definito per un'espansione significativa. La visibilità del portafoglio ordini è elevata e ancorata a spese pubbliche essenziali, con termini di pagamento prevedibili e un rischio di controparte trascurabile. Oltre al portafoglio esistente, gli ospedali di Torino e Novara dovrebbero incrementare significativamente il valore della produzione a partire dall'esercizio 2027-2028, con un raddoppio degli indicatori chiave di performance (KPI) del gruppo entro la fine del decennio. "ABP si aggiudica questi mandati perché copre l'intero ciclo di vita di un impianto, laddove i concorrenti si occupano di un singolo aspetto, e finanzia la crescita con una posizione di cassa netta di oltre 70 milioni di euro anziché con il debito - si legge nella ricerca - Il principale limite è la concentrazione: l'espansione dipende dalla realizzazione dei due progetti ospedalieri".



KT&Partners prevede un fatturato di 87,7 milioni di euro nell'esercizio 2026 (+8% su base annua), suddiviso tra Servizi (63 milioni di euro) e Costruzioni Impiantistiche (24,7 milioni di euro), a testimonianza sia del rinnovo dei contratti di servizio principali di Nocivelli sia del normale flusso di nuovi progetti di costruzione. Oltre l'esercizio finanziario 2026, le stime sono influenzate dalle concessioni degli ospedali di Torino e Novara, da lavori di costruzione per circa 400 milioni di euro, suddivisi in fasi dall'esercizio finanziario 2028 al 2032, e da contratti di facility management venticinquennali per 500 milioni di euro, una volta completata la costruzione. L'EBITDA è previsto a 17,5 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2026, pari a circa il 20% del valore della produzione, applicando un margine del 25% ai servizi e del 10% alla costruzione degli impianti. Il margine complessivo si comprimerà intorno al 15% durante il picco dei lavori di costruzione degli ospedali, per poi risalire con il riassorbimento del peso dei servizi. Il net cash dovrebbe raggiungere i 68,7 milioni di euro entro l'esercizio finanziario 2026, per poi aumentare ulteriormente fino a circa 157 milioni di euro entro l'esercizio finanziario 2033, poiché il Gruppo autofinanzia l'intero piano senza ricorrere a debiti finanziari.

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